Daimler : FUSO s'oriente vers une production verte dès 2022

(CercleFinance.com) - Daimler annonce que l'usine de Tramagal (Portugal) qui abrite le site de production Daimler Trucks dédié aux camions FUSO pour l'Europe vise la neutralité carbone à l'horizon 2022, ce qui permettra une production 'verte' de camions.



L'usine de Tramagal entend atteindre cet objectif grâce à une consommation d'énergie réduite, à un approvisionnement en énergie verte et à une production locale d'énergie verte, via des panneaux solaires.



' La mobilité neutre en CO₂ ne peut être atteinte que si la production de véhicules est également verte', souligne Jorge Rosa, directeur du site de Tramagal. Le responsable rappelle le souhaite de FUSO: se positionner en tant que pionnier 'aussi bien sur le produit que dans sa production'.





