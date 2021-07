Daimler : Évaluer l'usage du eCanter avec 'eTruck Ready'

(CercleFinance.com) - Alors que de plus en plus d'entreprises de transport et de logistique envisagent de se doter de véhicules eTruck, il reste parfois difficile pour elles d'évaluer si un camion électrique pourra réellement couvrir l'usage des camions conventionnels de leur flotte.



Conscient de cet écueil, Daimler Trucks lance l'application 'eTruck Ready' qui permettra aux potentiels clients d'évaluer l'usage du camion eCanter, de FUSO.



L'application est désormais disponible sur les principaux marchés de l'eCanter (Allemagne, France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Portugal, Danemark, Norvège, Finlande, Espagne, Suisse, Italie et Autriche), précise Daimler.



Le constructeur ajoute que l'application est gratuite et permettra donc aux clients de déterminer les profils d'exploitation et les itinéraires compatibles avec l'emploi d'un eCanter.



