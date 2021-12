Crypto blockchain industries : Depuis novembre, CBI a déjà vendu pour 2,5 millions de dollars de NFT

(BFM Bourse) - Axant sa croissance sur la vente de NFT et de jetons Crystal, Crypto-Blockchain Industries indique avoir vendu depuis novembre pour 2,5 millions de dollars de ces tokens numériques, marquant une accélération significative par rapport à ses revenus du premier semestre.

Arrivée en Bourse en octobre sans appel public à l'épargne, la société lancée par l'ancien patron d'Atari Frédéric Chesnais, Crypto-Blockchain Industries (CBI) en vue de développer un ensemble d'activités fondées sur la technologie de la blockchain n'avait jusqu'ici guère de revenus. Rien d'étonnant du reste, l'entreprise n'ayant été constituée qu'en début d'année 2021. Mais dès le premier semestre (clos fin septembre) de son exercice 2021-2022, la firme dégage déjà un bénéfice symbolique, et indique avoir depuis novembre accéléré son activité à la faveur de ventes de NFT (Non-Fungible Token) et de jetons dans le métaverse supérieures à 2,5 millions de dollars, selon des données consolidées pro forma et non encore auditées publiées mercredi soir.

Au cours des six premiers mois de 2021-2022 le chiffre d'affaires de CBI s'est élevé à 446,8 milliers d'euros, en hausse de plus de 150% en données proforma. Après 164,3 milliers d'euros de frais de recherche et de développement, des frais "faibles en raison de la structure optimisée de l'organisation de CBI, qui privilégie les partenariats avec des studios externes plutôt que le recrutement d'équipes internes" et 148,4 de frais généraux et administratifs, le bénéfice d'exploitation s'élève à 134,9 milliers d'euros. Intérêts minoritaires déduits, le bénéfice net part du groupe atteint 96,3 milliers d'euros.

Au cours du semestre le groupe n'a cependant eu qu'une activité "très limitée" dans le métaverse - un univers entièrement numérique développé dans la blockchain, permettant aux joueurs de créer du contenu à l'intérieur du jeu et de dégager de la valeur sous forme de NFT et de crypto-monnaies. Les seuls revenus sur la période provenaient de participations dans les éditeurs de jeux vidéo OP Production et Free Reign East. L'activité de vente des NFT lié à AlphaVerse, le métaverse que développe CBI dans différents univers (dont certains utilisent des marques tierces telles que Atari) a principalement débuté en novembre 2021. Depuis lors les ventes de NFT (Non-Fungible Token) et de jetons dépassent 2,5 millions de dollars, soit plus de 2,8 millions depuis le début de l'exercice.

Pour l'ensemble de l'exercice 2021-2022, l’objectif de Crypto-Blockchain Industries est de "faire d’AlphaVerse l'un des principaux projets de métaverse à venir, en développant davantage de jeux, en assurant une diversification au travers de nouvelles licences de tiers et en jetant les bases qui feront de Crystal ["CRYS", la crypto-monnaie de Binance qui sera utilisée dans Alphaverse, NDLR] une crypto-monnaie de premier plan".

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse