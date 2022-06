Crossject : L'inventeur de l'injection sans aiguille Crossject porté par son accord avec la BARDA aux USA

(BFM Bourse) - Lauréate de l'appel d'offre de l'agence américaine chargée de la préparation et de la réponse aux urgences sanitaires pour la fourniture d'un stock d'antidote aux neurotoxiques en cas d'attaque potentielle, Crossject profite cette semaine d'un nouvel élan boursier.

L'enthousiasme suscité lundi sur le titre Crossject par l'annonce d'une commande ferme de la BARDA (Biomedical Advanced Research Development Authority) des Etats-Unis pour la fourniture d'un stock d'injecteurs sans aiguille "Zeneo" Midazolam ne retombe pas. Après avoir quasiment doublé de valeur (précisément +94,54% en clôture), le cours de la société bourguignonne de dispositifs médicaux grimpe encore de 6,94%, à 3,62 euros mardi matin.

Lancée en Bourse en 2014, et n'ayant jusqu'alors enregistré aucune vente malgré la signature de quelques accords de licence, Crossject s'est envolée lundi à un plus haut depuis 2021 après avoir décroché une commande ferme de la BARDA pour une première livraison de son injecteur Zeneo avec la molécule midazolam, destiné au stock stratégique national des Etats-Unis, dès obtention de l'autorisation de la FDA. S'agissant d'une molécule déjà homologuée, aucune étude clinique n'est nécessaire, le dossier d'autorisation devant pour l'essentiel, démontrer que la proportion du principe actif dans l'organisme est la même qu'avec un injecteur traditionnel, sur la base d'analyses sanguines.

Un appel d'offres de la BARDA

Ce contrat a été signé à la suite d’un appel d’offres de la part de la BARDA. Il comprend d'une part un soutien financier à la R&D pour répondre aux exigences réglementaires en vue du dépôt d’une demande d’autorisation à la FDA pour Zeneo Midazolam en tant que traitement de l’épilepsie, y compris les crises induites par les agents neurotoxiques et d'autre part une commande initiale par le gouvernement des États-Unis. Une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence (Emergency Use Authorization) sera déposée dans un premier temps, avant le dépôt d’une demande d’Autorisation de Mise sur le Marché (New Drug Application).

Le montant de la commande initiale s'élève à 60 millions de dollars, plus des options d’achat d’unités supplémentaires, à hauteur de 59 millions de dollars. La valeur totale du contrat si toutes les options sont exercées s’établirait à 155 millions de dollars, indique Crossject, en intégrant le financement apporté pour la poursuite du développement et des activités réglementaires jusqu’à l’obtention de l’autorisation de la FDA pour le Zeneo Midazolam 10 milligrammes, ainsi que pour une nouvelle dose pédiatrique.

"Nous sommes extrêmement heureux de coopérer désormais avec la BARDA. Le processus de sélection et de vérifications a été minutieux, et je félicite les équipes de Crossject pour ce succès. Nous avons une commande du gouvernement américain et un examen accéléré par la FDA sera demandé. Ce sera un formidable accélérateur pour Crossject", a indiqué son président et fondateur, Patrick Alexandre. "Mettre à disposition Zeneo Midazolam, pour aider les victimes d’attaques potentielles avec des agents neurotoxiques, s’inscrit pleinement dans notre mission de ‘‘sauver, simplement’’".

