Credit agricole : Vers un partenariat bancassurance avec BBPM

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce que sa filiale Crédit Agricole Assurances (CAA) a signé avec Banco BPM (BBPM) un protocole d'accord pour pouvoir fournir des produits d'assurance non-vie et des services connexes au travers des réseaux de distribution de BBPM.



BBPM apportera son expérience bancaire et ses capacités de distribution en Italie, et CAA, son expertise en matière de produits et services d'assurance non-vie (dommages, santé, ...) et assurance des emprunteurs aux clients de BBPM en Italie.



Au-delà de l'accord de distribution d'une durée de 20 ans, la structure de la transaction envisagée prévoit que CAA rachètera à BBPM 65% du capital de Vera Assicurazioni et de Banco BPM Assicurazioni.



Cette opération respecterait les critères de rentabilité de Crédit Agricole avec un retour sur investissement attendu supérieur à 10% sur trois ans et devrait avoir un impact très limité sur le ratio CET1 de Crédit Agricole et sur le ratio Solvabilité 2 de CAA.



