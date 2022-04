Credit agricole : UBS réitère son conseil et l'objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a annoncé une acquisition d'une participation minoritaire dans Banco BPM. Le groupe a acquis une participation de 9,18% dans le capital de la banque italienne.



Suite à cette annonce, UBS confirme son conseil d'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 13,4 E.



Cette transaction permet de renforcer les relations entre les deux banques, incarnées par leur partenariat en crédit à la consommation au sein de la joint-venture Agos. Le groupe ajoute être disposé à élargir le champ des partenariats stratégiques avec Banco BPM.



La transaction devrait avoir un impact négligeable sur le ratio CET1 du groupe bancaire français.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.