Credit agricole : Laila Mamou nommée DG déléguée de Sofinco

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la nomination de Laila Mamou en tant que Directrice générale déléguée de Sofinco. A ce titre, elle devient membre du Comité exécutif du groupe Crédit Agricole Consumer Finance.



Laila Mamoua rejoint Wafasalaf, filiale de Crédit Agricole Consumer Finance au Maroc, en 1990, comme responsable du Contrôle de gestion. En 2004, elle devient présidente du directoire de Wafasalaf.



En novembre 2018, Laila Mamou est nommée Directrice Filiales et Participations du groupe CA Consumer Finance, avant d'occuper le poste de DGA de Sofinco en charge du Développement.



Laila Mamou a figuré, à plusieurs reprises, dans le classement des femmes les plus puissantes du monde arabe établi par le magazine Forbes.





