COVIVIO : Rebond technique en gestation

(BFM Bourse) - Nos analystes ont repéré une excellente configuration graphique sur l'action COVIVIO, que les investisseurs les plus actifs pourront travailler, sur les niveaux de cours actuels.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Survendu, le titre évolue sous sa moyenne mobile à 50 jours (en orange) depuis la formation du gap baissier 22 février. La tendance baissière est forte, persistante, et soutenue par une fédération du camp vendeur. Les points bas ne sont pas encore atteints, comme le laisse augurer la combinaison de bougies en trois corbeaux noirs (25, 26 et 29 mai). Toutefois, et à ce stade de la décrue, alors que l'oscillatoire RSI pénètre en zone de survente, une courte phase de contestation, de type rebond technique, est l'option privilégiée à court terme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action COVIVIO à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre COVIVIO au cours de 45.620 € avec un objectif à 49.990 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 43.490 €.

Le conseil BFM Bourse COVIVIO Positif 45.620 € Objectif : 49.990 € Potentiel : +9.58 % Stop : 43.490 € Résistance(s) : 48.700 / 51.900 / 55.400 Support(s) : 44.900 / 40.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime