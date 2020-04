Covivio : Stabilité du chiffre d'affaires au T1

(CercleFinance.com) - Le groupe Covivio annonce ce soir un chiffre d'affaires de 158 millions d'euros au premier trimestre 2020, stable à périmètre constant.



'La performance à périmètre constant reste soutenue en bureaux et résidentiel, à +2,3% en moyenne, quand elle pâtit directement de l'impact de la pandémie en hôtellerie (-10% à périmètre constant)', précise le groupe.



Il affiche également un taux d'occupation de 97,6%, et une maturité ferme des baux de 7 années.



