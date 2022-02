Covivio : Résultat net 'historique' en 2021

(CercleFinance.com) - Covivio publie, au titre de l'année écoulée, un EPRA Earnings ajusté en croissance de 6,6% à 410 millions d'euros (+3,3% à 4,35 euros par action) et un résultat net 'historique' à 924 millions, avec des performances sur l'ensemble de ses activités, selon Christophe Kullmann.



Le directeur général du groupe foncier cite en effet un 'succès du pipeline de développement, une année record en commercialisation bureaux, une forte croissance des valeurs et des loyers en résidentiel allemand, un rebond et des perspectives positives en hôtellerie'.



Covivio va proposer un dividende en numéraire de 3,75 euros par action au titre de 2021, en hausse de 4,2%, et affiche un objectif d'EPRA Earnings ajusté 2022 de l'ordre de 4,5 euros par action, dans l'hypothèse d'une poursuite de la reprise en hôtels.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur COVIVIO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok