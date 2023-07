Covivio : Relèvement d'objectif annuel

(CercleFinance.com) - Déclarant 'tirer les bénéfices de sa stratégie en renforçant son bilan et en profitant de l'orientation favorable de ses marchés locatifs', Covivio relève son objectif d'EPRA Earnings ajusté 2023, à 420 millions d'euros contre 410 millions initialement (4,3 euros par action).



Au titre du premier semestre 2023, la foncière affiche un résultat récurrent de 223,4 millions d'euros (2,36 euros par action), stable sur un an malgré l'effet des cessions, pour des revenus part du groupe en hausse de 5% à 321 millions (+7,6% à périmètre constant).



En raison des ajustements de valeur (-5,5%), du paiement du dividende, ainsi que de la hausse du nombre d'actions liée à l'option de paiement du dividende en titres, son ANR de continuation (EPRA NTA) par action a chuté de 14,4% sur six mois, à 91,1 euros.



