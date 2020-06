Covivio : Réalise une émission obligataire de 500 ME

(CercleFinance.com) - Covivio a procédé ce jour avec succès au placement d'une émission obligataire de 500 ME, à échéance 2030, offrant un coupon fixe de 1,625%. L'émission a été sursouscrite près de 5 fois.



' Cette opération, venant refinancer une partie de sa dette existante, renforce ainsi la solidité du bilan en allongeant la maturité de la dette (de 6,1 années à fin 2019) et en améliorant son profil ' indique le groupe.



Le règlement livraison et l'admission aux négociations des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 23 juin 2020.



