Covivio : Pré-location d'un immeuble à Milan

(CercleFinance.com) - Covivio annonce la signature d'un accord avec L'Oréal Italia, pour la location d'un immeuble en cours de développement d'environ 13.000 m2, et pour une durée de 10 ans, dans le quartier d'affaires 'The Sign' développé par la foncière dans le sud-ouest de Milan.



Ce futur bâtiment de neuf étages accueillera le nouveau siège de L'Oréal Italia à partir de fin 2024. Comprenant 180 places de parking souterrain, il proposera des bureaux flexibles et connectés, des espaces communs, collaboratifs et hybrides, ainsi que de grandes terrasses.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel