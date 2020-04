Covivio : Option de dividende en actions approuvée en AGM

(CercleFinance.com) - Covivio annonce que son assemblée générale mixte des actionnaires réunie le 22 avril a approuvé le versement d'un dividende au titre de l'exercice 2019 d'un montant de 4,80 euros par action ainsi que l'option de paiement du dividende en actions.



Le prix d'émission des actions qui seront remises en paiement du dividende est fixé à 47,80 euros. Elles porteront jouissance au 1er janvier 2020 et feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris ainsi que sur le marché MTA de Milan.



Les actionnaires présents au conseil d'administration (Delfin, Predica, ACM et Covea, soit 49% du capital) se sont engagés à souscrire à cette option. Le bilan de Covivio sera ainsi renforcé par une augmentation de capital entre 200 et 420 millions d'euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur COVIVIO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok