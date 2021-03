Covivio : Oddo reste à 'surperformance', ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Covivio, 'confortée par le positionnement stratégique de Covivio qui est toujours à la recherche du meilleur équilibre au sein des métropoles européennes', avec un objectif de cours ajusté de 82 à 83 euros.



Le bureau d'études voit la foncière 's'appuyer en 2021 sur la qualité de ses bureaux et son portefeuille résidentiel allemand (85% du patrimoine) pour résister à la crise mais également continuer à investir dans les services et les actifs les plus centraux de son portefeuille'.



'Le management est convaincu que l'activité hôtelière (15% du patrimoine) va repartir vite et fort avec tout d'abord une clientèle de tourisme individuelle domestique une fois les restrictions levées, à l'image de l'été dernier', ajoute l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.