Covivio : Oddo ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Tout en restant à 'surperformance' sur Covivio, Oddo BHF ajuste son objectif de cours de 90 à 85 euros 'pour tenir compte d'un scénario de reprise hôtelière plus progressif que précédemment' en sachant que celle-ci reste pour lui le premier catalyseur sur le titre.



Revenant sur la journée investisseurs du 7 décembre, l'analyste retient au final 'que les différents leviers de croissance offrent davantage de visibilité sur le(s) scénario(s) de sortie de crise de Covivio et qu'ils constituent potentiellement des catalyseurs sur le titre'.



'Après avoir défini un scénario central prenant en compte les leviers les plus visibles, nous tablons dorénavant sur un TMVA 2020-25 de +4,7% de l'EPRA Earnings par action et voyons l'EPRA NTA à +2,5% en moyenne par an à 113 euros en 2025 contre 100 euros', ajoute-t-il.



