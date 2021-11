Covivio : Objectifs de réduction d'émissions de GES accrus

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - En avance sur ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), Covivio indique accélérer sa transition et relever le niveau de ses ambitions pour atteindre -40% d'ici 2030, à comparer à un objectif précédemment fixé à -34%.



Cet objectif, qui concerne l'ensemble des scopes 1, 2 et 3, couvre l'intégralité des activités du groupe immobilier en Europe et la totalité du cycle de vie des actifs. De surcroît, Covivio vise le Net Zero Carbon dès 2030 sur ses scopes 1 et 2.



Dès 2018, une première trajectoire, compatible avec le scénario 2°C de l'Accord de Paris, avait été approuvée par l'initiative Science Based Target (SBTi). A fin 2020, Covivio avait déjà diminué ses émissions de -20% par rapport à 2010.



