Covivio : Objectif de cessions relevé à horizon 2024

(CercleFinance.com) - Covivio a relevé mardi à l'occasion de son 'Capital Markets Day' de Berlin son objectif de cessions, qu'il fixe désormais à 1,5 milliard d'euros d'ici à la fin 2024.



Le groupe immobilier indique avoir déjà signé, au cours des dernières semaines, l'équivalent de 154 millions d'euros de nouveaux accords fermes en vue de cessions.



Depuis le début de l'année, le total des accords de cessions totalise ainsi 441 millions d'euros, un montant auquel s'ajoutent 300 millions d'euros en cours de discussions.



Ce plan de ventes doit lui permettre de poursuivre l'amélioration de la qualité du patrimoine, notamment en conduisant des investissements plus limités, centrés sur les actifs 'prime' et créateurs de valeur.



Covivio fait par ailleurs état de la résilience de ses valeurs d'actifs au second semestre, ainsi que de performances opérationnelles bien orientées (+14% de croissance des revenus à périmètre constant à fin septembre), qui devraient selon lui se poursuivre en 2023.



L'action Covivio progressait de 0,6% mardi matin, portant la capitalisation boursière du groupe à près de 5,4 milliards d'euros.



