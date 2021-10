Covivio : Invest Securities ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère sa position 'neutre' sur Covivio, mais relève légèrement son objectif de cours de 75 à 76 euros, en ligne avec la révision de son RNR normatif attendu à 411,9 millions d'euros pour 2021, là où la société table désormais sur plus de 400 millions.



Le bureau d'études note que Covivio a relevé sa guidance dans un contexte d'accélération de la reprise sur les hôtels, en marge de l'annonce de revenus à neuf mois qui restent pénalisés par la faiblesse du secteur hôtelier.



'Les données du troisième trimestre traduisent néanmoins une nette accélération de la reprise mais l'incertitude demeure quant à la clientèle d'affaires', souligne l'analyste, pointant en outre un taux d'occupation des bureaux intact sur trois mois.



