Covivio : Invest Securities ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Covivio tout en ajustant son objectif de cours de 61,7 à 61 euros, du fait de la prise en compte de coûts de refinancement à moyen terme plus élevés pour la foncière.



Au lendemain de son point d'activité du premier trimestre, le bureau d'études pointe notamment 'l'exceptionnelle croissance organique des revenus hôteliers (+57,5%) et la progression toujours soutenue et prévisible des loyers des logements allemands (+3,9%)'.



'Nous d'identifions pas dans la publication d'éléments notables susceptibles de changer notre perception sur la société et sa stratégie (présentée en décembre 2022)', indique néanmoins l'analyste en charge du dossier.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.