Covivio : Invest Securities abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa note 'neutre' sur le titre Covivio, avec un objectif de cours révisé à la baisse, de 16,5 à 14,1 euros.



Le broker indique que le premier semestre a été marqué par une reprise plus forte qu'attendue du secteur hôtelier. Dans ce contexte, les revenus de Covivio Hotels ont été multipliés par deux à périmètre comparable en particulier suite au rebond des revenus variables.



'Nous restons relativement optimistes quant au retour de la clientèle de loisirs, beaucoup moins sur celui de la clientèle d'affaires (45% des revenus)', indique le broker.



Invest Securities souligne qu'à ce stade, la foncière n'a pas annoncé d'inflexion stratégique et que la feuille de route repose notamment sur la poursuite du repositionnement d'une partie de son patrimoine (14%) sur les segments les moins à risque (loisirs et domestique).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.