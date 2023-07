Covivio : Invest Securities ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities reste 'neutre' sur Covivio Hotels avec un objectif de cours ajusté de 15 à 14,5 euros, après 'un premier semestre qui a confirmé la très bonne tendance du premier trimestre avec des RevPar en Europe bien au-dessus des niveaux d'avant crise sanitaire'.



'Dans ce contexte, les revenus de Covivio Hotels ont fortement progressé de +20% à périmètre constant. La nette hausse des frais financiers a cependant atténué la hausse du RNR qui reste somme toute robuste à +9,3%', note l'analyste.



'La forte hausse des loyers depuis 2019 dans un contexte de pression accrue sur la consommation discrétionnaire appelle à la prudence mais nous continuons de penser que la foncière pourra maintenir sa distribution', poursuit-il.



