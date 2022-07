Covivio : Hausse de 70% du résultat net au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Covivio dévoile un résultat net en hausse de 70% à 796 millions d'euros au titre du premier semestre 2022, et un EPRA Earnings ajusté en croissance de 7,6% sur un an à 222,7 millions d'euros à fin juin (soit 2,37 euros par action).



La foncière explique que la reprise de l'activité hôtelière et les fortes croissances organiques des revenus ont largement compensé la baisse des marges de promotion, son résultat ayant en outre bénéficié de la bonne tenue des coûts de fonctionnement nets.



S'il reconnait que 'les derniers mois ont été marqués par un accroissement de l'incertitude géopolitique, économique et financière', Covivio confirme son objectif d'EPRA Earnings ajusté 2022 de l'ordre de 4,5 euros par action, contre 4,35 euros par action en 2021.



