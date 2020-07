Covivio : EPRA Earnings de 2,17 euros par action

(CercleFinance.com) - La foncière Covivio publie un EPRA Earnings de 192 millions d'euros sur le premier semestre 2020, soit 2,17 euros par action, et se donne comme nouvel objectif environ 380 millions en 2020, soit 4,15 euros par action.



'Au cours du premier semestre, nos activités bureaux et résidentiel (84% de notre patrimoine) affichent des performances solides. L'activité hôtelière est, quant à elle, directement impactée par une crise sans précédent', indique le DG Christophe Kullmann.



Le patrimoine se monte à 25 milliards d'euros (17 milliards en part du groupe), en croissance de 8% sur six mois et de 1% à périmètre constant, malgré la baisse de 3,1% sur les hôtels. Les revenus locatifs quant à eux ressortent à 302 millions.



