Covivio : Début de l'offre sur les actions Godewind

(CercleFinance.com) - Covivio annonce l'ouverture de la période d'acceptation de son offre publique d'achat et de retrait sur l'ensemble des actions de Godewind Immobilien, le document d'offre ayant été approuvé par l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin).



A compter de ce jour et jusqu'au 22 avril, les actionnaires de Godewind peuvent apporter leurs actions pour un prix en espèces de 6,40 euros par action. Non soumise à condition de clôture, l'offre vise à permettre le retrait de la cote des actions Godewind.



L'offre est intégralement financée par les ressources existantes de Covivio, soit 900 millions d'euros de liquidités disponibles et 1,7 milliard de lignes de crédit, en ce compris une facilité de crédit de 500 millions mise en place début mars dans le cadre de l'offre.



