Covivio : Dans le vert, un broker relève sa cible

(CercleFinance.com) - Covivio gagne plus de 1% à Paris, profitant d'une analyse d'Invest Securities qui réitère sa position 'neutre' sur le titre tout en relevant légèrement son objectif de cours de 75 à 76 euros, en ligne avec la révision de son RNR normatif attendu à 411,9 millions d'euros pour 2021, là où la société table désormais sur plus de 400 millions.



Le bureau d'études note que Covivio a relevé sa guidance dans un contexte d'accélération de la reprise sur les hôtels, en marge de l'annonce de revenus à neuf mois qui restent pénalisés par la faiblesse du secteur hôtelier.



'Les données du troisième trimestre traduisent néanmoins une nette accélération de la reprise mais l'incertitude demeure quant à la clientèle d'affaires', souligne l'analyste, pointant en outre un taux d'occupation des bureaux intact sur trois mois.



