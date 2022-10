Covivio : Croissance de 14% des revenus à neuf mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Covivio revendique des revenus part du groupe de 470,9 millions d'euros à fin septembre 2022, en croissance record de 13,9% à périmètre constant, tirée par les hôtels (+85,3%) soutenus par le rebond des revenus variables et le travail d'asset management.



Toujours à périmètre constant, le groupe foncier revendique aussi une accélération de la croissance à +4,5% pour les bureaux, portée par l'indexation et les locations, et une progression de 3% pour le résidentiel en Allemagne.



En termes de perspectives, Covivio confirme son objectif d'un résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) 2022 de l'ordre de 4,5 euros par action, soit une hausse supérieure à +3% par rapport à l'année précédente.



