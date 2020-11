Covivio : Appel d'offre remporté pour un projet à Milan

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Covivio indique avoir remporté, avec Coima SGR et Prada, l'appel d'offres pour l'achat du terrain de l'ancienne gare ferroviaire de Porta Romana, au sud-est de Milan, qui s'étend sur environ 190.000 m² et accueillera le Village Olympique des jeux d'hiver 2026.



L'acquisition de ce terrain, représentant un investissement de 180 millions d'euros, sera réalisée par le biais du fonds d'investissement immobilier Porta Romana, géré par Coima SGR et composé de Covivio, Prada et le fonds Coima ESG City Impact.



Ce site, aujourd'hui désaffecté, bénéficiera d'une 'importante opération de régénération urbaine ayant pour objectif d'en faire une destination de référence en termes de performance environnementale et de durabilité, parmi les plus ambitieuses en Europe'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.