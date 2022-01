Covivio : Acquisition d'immeubles résidentiels à Berlin

(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier Covivio a annoncé lundi avoir renforcé son portefeuille résidentiel avec l'acquisition de plusieurs immeubles de logements à Berlin.



Le portefeuille racheté auprès de Nox Capital porte sur plus de 640 logements situés dans les quartiers dynamiques de Berlin, tels que Chalottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg et Tegel.



Covivio - qui possède et gère déjà plus de 17.000 logements sur le marché résidentiel berlinois - note que le portefeuille est constitué d'immeubles de style typique berlinois datant des années 1900-1930, ainsi que d'un complexe résidentiel moderne avec des loyers plafonnés.



L'opération représente un investissement total de 154 millions d'euros (95 millions d'euros part du groupe).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel