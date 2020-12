Covivio : Accord locatif avec la MAIF à Châtillon

(CercleFinance.com) - Covivio annonce la signature d'un accord locatif avec le groupe d'assurance mutuelle MAIF, portant sur un bail de neuf ans et une surface de 3.800 m2 au sein de l'immeuble de bureaux IRO à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine.



Situé au sein d'un pôle urbain et tertiaire du Grand Paris, cet immeuble a été acquis par Covivio en 2018. Accessible en transports en commun, il se déploie sur cinq niveaux et propose des plateaux de bureaux modulables et divisibles.



