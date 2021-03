Costco wholesale : Progression de 2% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Costco Wholesale a dévoilé jeudi soir un BPA en progression de près de 2% à 2,14 dollars au titre de son deuxième trimestre comptable, grevé à hauteur de 41 cents par des coûts liés principalement aux primes sur les salaires en raison de la Covid-19.



Les ventes trimestrielles du distributeur par entrepôts ont augmenté de 14,7% à 43,89 milliards de dollars. En comparable et ajusté d'effets de changes et de prix de l'essence, elles se sont accrues de 12,9% avec un bond de 74,8% dans le commerce en ligne.



Sur le seul mois de février, le chiffre d'affaires de Costco a augmenté de 15,2% à 14,05 milliards de dollars, dont une croissance de 12,3% en données comparables et ajustées, avec un bond de 89,4% des ventes sur Internet.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel