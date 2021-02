Colas : Signe 2 contrats pour le tramway de Casablanca

(CercleFinance.com) - Colas Rail a remporté deux contrats dans le cadre du projet de construction des deux nouvelles lignes T3 et T4 du tramway de Casablanca, au Maroc.



Le premier marché porte sur l'électrification de ces deux nouvelles lignes. Ce marché est d'un montant de 24 millions d'euros.



Colas Rail a également remporté un second contrat, portant sur la pose de 14 km de voie ferrée et 11 appareils de voie sur le lot 3. Le montant de ce second contrat s'élève à dix millions d'euros.



