Colas : Nouvelle directrice technique R&D pour le groupe

(CercleFinance.com) - Colas a annoncé aujourd'hui la nomination, effective depuis le 1erseptembre, de Stéphanie Minnebois en tant que directrice technique R&D du groupe.



Ingénieure de formation, elle était précédemment directrice opérationnelle au sein de l'entité Colas Projects.



A la tête de la direction technique R&D, Stéphanie Minnebois a la responsabilité des équipes du CORE Center, laboratoire de Recherche et Développement (R&D) de Colas situé en région parisienne.



Elle est aussi chargée des directions techniques et d'expertises centrales, une équipe d'experts sur des sujets stratégiques, et de l'animation fonctionnelle de l'ensemble des filières techniques basées sur le terrain, en France et à l'international.



