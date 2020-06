Colas : Contrat en Croatie pour Colas Rail

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Colas annonce que Colas Rail Hrvatska, filiale de Colas Rail en Croatie, a signé en février en groupement avec l'entreprise de construction croate GP Krk et avec Colas Rail SAS, un premier contrat en Croatie.



'Le marché porte sur la reconstruction de voies ferrées reliant le port de Podbok à la station de fret de Bakar. Les travaux qui seront réalisés par Colas Rail comprennent la reconstruction de voies ferrées sur une longueur de 2,4 km et l'installation de 5 aiguillages sur voie béton', explique le groupe.



Le montant total du contrat s'élève à 5,5 millions d'euros, dont 1,8 million d'euros pour Colas Rail Hrvatska et 1,7 million d'euros pour Colas Rail SAS.



