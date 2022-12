Colas : Avenant au contrat de la ligne 1 du métro d'Abidjan

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bouygues fait savoir que la Société des Transports Abidjanais sur Rail (STAR), un groupement d'entreprises composé de Bouygues Travaux Publics (mandataire), Colas Rail, Alstom et Keolis, a signé un nouvel avenant au contrat de conception construction exploitation maintenance du Métro d'Abidjan ligne 1.



Cette signature marque une nouvelle étape du projet, avec la mise en vigueur du contrat et le bouclage du financement.



Parmi les éléments majeurs du projet figure notamment la construction de 18 stations, 24 ponts, 1 viaduc sur la lagune, 34 passerelles piétonnes et 8 passages souterrains.



La construction des infrastructures sera assurée par Bouygues Travaux Publics. Colas Rail sera en charge de la voie ferrée, de l'électrification (caténaire et sous-stations), de la billettique et d'une partie des courants faibles et participera à l'intégration système.



Alstom assurera le développement du matériel roulant (20 trains de 5 voitures) et de l'intégration système. Enfin, l'exploitation et la maintenance du réseau de métro sont confiées au groupe Keolis.



Le montant du contrat est de 1,77 milliard d'euros.



