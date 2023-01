Coface : Une acquisition dans l'analyse de données

(CercleFinance.com) - Coface annonce l'acquisition de Rel8ed, une société nord-américaine spécialisée dans l'analyse de données, qui bénéficiera aux activités du groupe français à la fois dans le domaine de l'assurance-crédit et de l'information d'entreprises.



Disposant de bureaux aux États-Unis et au Canada, Rel8ed est spécialisée dans l'intégration, le croisement et l'analyse de Big Data provenant de multiples sources. Parmi ses clients figurent des multinationales, des entités publiques et des associations professionnelles.



Coface rappelle avoir créé en 2019 un Data Lab à Paris pour renforcer l'usage des Data Sciences afin d'optimiser ses évaluations de risque, et de développer de nouveaux produits et services, démarche que l'acquisition de Rel8ed vient renforcer et compléter.



