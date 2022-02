Coface : Retrait du projet d'OPA sur les obligations

(CercleFinance.com) - Coface annonce avoir décidé de retirer son projet d'offre publique d'achat sur les obligations subordonnées émises en 2014 de 380 millions d'euros portant intérêt au taux fixe de 4,125%, et arrivant à échéance le 27 mars 2024, et la nouvelle émission correspondante.



L'assureur-crédit explique sa décision par 'la détérioration très importante de la situation géopolitique au cours de la semaine dernière', et attend de pouvoir renouer à l'avenir, le dialogue avec les investisseurs qui ont manifesté de l'intérêt pour la transaction.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel