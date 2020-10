Coface : Résultat net pdg de 52,4 ME au 30 septembre

(CercleFinance.com) - Coface a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1 082,4 ME sur les neuf premiers mois de l'année, en baisse de -0,9% à périmètre et taux de change constants par rapport au 30 septembre 2019. En données publiées (à change et périmètre courant), le chiffre d'affaires baisse de -1,9%.



Le résultat opérationnel ressort à 98,1 ME depuis le début de l'année, en baisse de -43,7% par rapport à l'année précédente.



Le résultat net (part du groupe) s'élève à 52,4 ME, dont 28,5 ME au 3ème trimestre 2020. ' Le résultat net bénéficie d'un impact positif non récurrent lié à l'acquisition de Coface GK en Norvège pour un montant de 8,9 ME ' précise le groupe.



Les objectifs du plan stratégique Build to Lead demeurent inchangés.



