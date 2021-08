Coface : Renouvellement d'une ligne de crédit syndiquée

(CercleFinance.com) - Coface annonce avoir signé le 4 août, avec un groupe de banques partenaires, le renouvellement par anticipation de son crédit syndiqué en euros d'un montant de 700 millions d'euros, dans le cadre du refinancement de son activité d'affacturage.



Cette opération avait été initialement conclue en 2017 pour se substituer à des lignes de crédit bilatérales existantes. Le crédit est renouvelé pour une durée de trois ans avec deux options d'extension d'une année chacune, à la main des prêteurs.



Cette opération permet à l'assureur-crédit 'une amélioration de sa flexibilité financière et un allongement de la maturité de son refinancement, tout en profitant des conditions de marché favorables et en renforçant les relations avec ses banques de premier rang'.



