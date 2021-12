Coface : Prolongation du dispositif CAP Francexport

(CercleFinance.com) - Coface annonce renouveler son engagement aux côtés de l'Etat français afin de prolonger le dispositif exceptionnel de complément d'assurance-crédit public 'CAP Francexport', et continuera donc la distribution de cette solution auprès de ses clients.



Par ce dispositif de sécurisation des échanges commerciaux, les entreprises qui exportent peuvent bénéficier de compléments de garanties sur une liste de pays définis, dans le cas où celles proposées par leurs assureurs-crédit ne sont pas suffisantes.



CAP Francexport a été mis en place avec le gouvernement français dès mars 2020, puis renforcé en janvier 2021 avec une réduction des primes et un élargissement des critères d'éligibilité. Il sera désormais disponible au moins jusqu'en 31 mars 2022.



