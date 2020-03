Coface : Perspective 'négative' sur la note chez Moody's

(CercleFinance.com) - Coface annonce que Moody's a confirmé le 27 mars sa note de solidité financière (Insurance Financial Strength - IFS) 'A2', sur l'assureur-crédit, mais que cette notation est désormais assortie d'une perspective 'négative'.



Dans le cadre de la revue sectorielle, l'agence a estimé que la progression de l'épidémie de coronavirus et les mesures prises par les gouvernements pour ralentir sa propagation représentaient un scénario de stress sévère pour les assureurs-crédit.



Coface rappelle qu'à fin 2019, il bénéficiait d'un ratio de solvabilité de 190%, largement supérieur à sa zone cible de 155%-175%. Par ailleurs, il a réduit le risque de son portefeuille d'investissement, à ce jour constitué de 22% de liquidité contre 7% environ à fin 2019.



