Coface : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur le titre Coface, avec un objectif de cours revu forfaitairement de 13,3 à 11,9 euros, en réduisant sa valorisation de 200 millions d'euros correspondant à un scénario prudent.



'La baisse du titre depuis l'attaque sur l'Ukraine (-33%, ce qui représente environ 770 millions d'euros) nous semble exagérée, le titre se traitant désormais à une décote d'environ 34% sur ses fonds propres tangibles à fin 2021', juge-t-il néanmoins.



Le bureau d'études reconnait que l'impact de la crise sur le résultat net de Coface 'reste naturellement très incertain', mais estime qu'il 'ne remet pas en cause la solidité du bilan même si le dividende n'est pas garanti dans un scénario extrême'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

