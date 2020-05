Coface : Nouveau Directeur commercial France et Europe Ouest

(CercleFinance.com) - Coface annonce la nomination de Guilherme Spadinger au poste de Directeur commercial France et Europe de l'Ouest.



Guilherme Spadinger aura en charge la définition, l'animation et la supervision de la stratégie commerciale de Coface pour la France et les pays de l'Europe de l'Ouest. Il aura pour mission de soutenir le développement de l'activité et d'accroître les résultats de Coface sur ces territoires.



' Son expertise du secteur de l'assurance-crédit et son expérience des marchés internationaux sont autant d'atouts pour accomplir les ambitions de Coface France & Europe de l'Ouest en marge du plan de transformation culturelle et métiers de Coface ', a déclaré Antonio Marchitelli.



