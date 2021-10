Coface : Le résultat net pdg sur 9 mois a plus que triplé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Coface publie un chiffre d'affaires de 1158.4 ME sur les neuf premiers mois de l'exercice, soit une progression de 7.9% hors effet de périmètre par rapport à la même période un an plus tôt.



Les primes d'assurance-crédit progressent notamment de +9,3% sous l'effet de la hausse de l'activité en ligne avec la reprise économique ainsi que des ajustements tarifaires passés.



Le résultat opérationnel s'établit à 265.3 ME (+184% hors effet de périmètre) pour un résultat net part du groupe multiplié par 3.5, à 191 ME (+276.4% hors effet de périmètre), par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice précédent.



' Coface continue d'investir dans son efficacité opérationnelle, la qualité de ses services, ses moyens technologiques et son efficacité commerciale ', assure Xavier Durand, directeur général de Coface.



Et ' ces investissements portent leurs fruits comme en témoignent la résilience du métier coeur de l'assurance-crédit et un nouveau trimestre de croissance à deux chiffres dans les métiers adjacents comme les services d'information ou l'affacturage ', conclut-il.





