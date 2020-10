Coface : Lancement d'un programme de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - Confiante dans la solidité de son bilan, la compagnie d'assurance-crédit Coface annonce un programme de rachat d'actions pour un montant cible de 15 millions d'euros et ne pouvant excéder 2,4 millions de titres.



Elle commencera à racheter ses propres actions à compter du 27 octobre et jusqu'au 9 février 2021 au plus tard, étant précisé que ce programme n'entame pas la capacité de Coface à financer sa croissance, tant organique qu'externe.



Coface désignera un prestataire de services d'investissement indépendant pour effectuer les rachats d'actions sur le marché pendant les périodes d'ouverture et de négociations limitées. La société a l'intention d'annuler toutes les actions rachetées.



