Coface : Berenberg relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé vendredi sa recommandation d'achat sur le titre Coface, avec un objectif de cours relevé de 15,1 à 16,8 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire étaye son optimisme par le potentiel lié aux activités de solutions d'information entreprise lancées par le spécialiste de l'assurance-crédit.



Berenberg explique avoir revu à la baisse ses prévisions de résultats pour 2022 et 2023, s'attendant à ce que Coface reconstitue prudemment ses réserves en vue de faire face au risque croissant de futures défaillances d'entreprise.



L'analyste relève en revanche ses prévisions à horizon 2024, expliquant que c'est à partir de cette date que les investissements réalisés par le groupe dans les solutions d'information devraient commencer payer, avec à la clé une augmentation des marges réalisées dans ce métier.



