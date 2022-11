COCA-COLA CO : Call sur le mastodone des boissons non alcoolisées

(BFM Bourse) - COCA-COLA CO constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Call 871VS émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 70 € et d’échéance courte au 16/06/2023. Le levier est proche de 12.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Double appui décalé (13 octobre, 21 octobre), englobante haussières à ces mêmes dates, deux gaps successifs les 24 et 25 octobre, ce dernier ayant été recouvert en séance, accélération des volumes d'échanges sur les deux dernières séances... les arguments techniques ne manquent pas pour qualifier la crédibilité d'un scénario haussier à court terme, d'autant que la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) est en phase de coupe à la hausse, dans un angle très important, de sa consœur à 50 jours (en orange). Seul un dépassement d'une zone de résistance à proximité des 65 euros libérerait un surcroit d'énergie acheteuse.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier en se positionnant sur le warrant Call, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 871VS, sur COCA-COLA CO, à 0.210 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 65.090 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de rupture des 59.630 €.

Le conseil BFM Bourse WARRANT Achat à 0.21 € CALL Objectif : 65.090 € Stop : 59.630 € Mnemo : 871VS Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 70.00 € Echéance : 16/06/2023

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime