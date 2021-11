Coca-cola co : Prise de contrôle de Bodyarmor

(CercleFinance.com) - Coca-Cola annonce avoir acquis la pleine propriété de Bodyarmor, une gamme de boissons de performance sportive et d'hydratation qui s'ajoutent à son portefeuille et présentent un potentiel important de croissance à long terme.



Le géant des sodas, qui avait pris une participation de 15% en 2018, débourse 5,6 milliards de dollars pour acquérir les 85% restants de l'entreprise, qui sera gérée comme une entreprise distincte au sein de l'unité Amérique du Nord de Coca-Cola.



'Bodyarmor est actuellement la boisson sportive n°2 dans la catégorie dans les canaux de vente au détail mesurés, avec une croissance d'environ 50% pour générer plus de 1,4 milliard de dollars de ventes au détail', souligne le groupe.



