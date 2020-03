Coca-cola co : Ne va pas atteindre ses objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Alors que COVID-19 continue de se propager et de frapper les marchés, Coca-Cola indique ne pas prévoir l'atteinte de ses objectifs annuels, comme indiqué précédemment, a déclaré le géant américain des boissons non alcoolisées.



Dans un communiqué, la société a déclaré que l'arrêt des commandes dans les restaurants, l'annulation de grands événements sportifs et de divertissement et une réduction importante des voyages auront un impact négatif sur ses résultats annuels.



En raison de la rapidité avec laquelle la situation du COVID-19 évolue, l'impact négatif sur ses performances financières et opérationnelles pourrait même être 'important', a ajouté le groupe.



À ce stade, Coca-Cola ne prévoit aucune interruption de la production à court terme.



