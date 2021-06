Coca-cola co : Credit Suisse relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a renouvelé mardi sa recommandation d'achat sur Coca-Cola, tout en portant son objectif de cours sur le titre de 60 à 62 euros, ce qui correspond à un potentiel d'appréciation de l'ordre de 15%.



Dans une note de recherche, la banque d'affaires justifie son optimisme par son opinion favorable sur l'embouteilleur Coca-Cola Europacific (CCEP), dont la vigueur devrait bénéficier selon lui à l'ensemble de l'écosystème 'Coke'.



'Compte tenu des taux de vaccination, la reprise de l'activité devrait s'opérer plus rapidement et plus fortement que prévu', assure Credit Suisse.



'C'est un élément important pour Coca-Cola, qui génère 50% de ses ventes à l'extérieur de la maison', rappelle la banque.



Dans sa note consacrée au secteur des boissons, Credit Suisse fait également part de son optimisme concernant le producteur de boissons énergétiques Monster.



